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емкость конденсатора 5мкФ а его энергия - 1,6 Дж. определите напряжение на обкладках конденсатора считаем по формуле W=CU^2/2 U^2=2W/C U=√(2W/C)=√(2*1,6 Дж/5мкФ)=800 B Ответ=800 B