Длина отрезка AB выражена числом 5,375. Запишите приближенную длину отрезка AB с точностью до 1; до 0,1; до 0,01 с недостатком.

Математика

Длина отрезка AB выражена числом 5,375. Запишите приближенную длину отрезка AB с точностью до 1; до 0,1; до 0,01 с недостатком.

Автор: Гость