Длина отрезка AB выражена числом 5,375. Запишите приближенную длину отрезка AB с точностью до 1; до 0,1; до 0,01 с недостатком.
Математика
Длина отрезка AB выражена числом 5,375. Запишите приближенную длину отрезка AB с точностью до 1; до 0,1; до 0,01 с недостатком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с точностью до 1: 5,375=5 до 0,1: 5,375=5,4 до 0,01 с недостатком: 5,375=5,37
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