Получение из этилового спирта:простой эфир, альдегид, кислоту, сложный эфир. Нужно уровнения реакции и вывод помогите пожалуйста за ранее спасибо)

Химия
Получение из этилового спирта:простой эфир, альдегид, кислоту, сложный эфир. Нужно уровнения реакции и вывод помогите пожалуйста за ранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. C2H5OH + C3H7OH —> C2H5-O-C3H7 + H2O 2. C2H5OH + CuO —> СН3СОН + Н2О + Сu 3. C2H5OH + [O] —> СН3СООН + H2O 4. CH3COOH + C2H5OH  —> СН3СОО-С2Н5+Н2О (над стрелочкой укажите серную кислоту)
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