На смесь алюминия и алюминий оксида массой 11,25 грамм подействовали избытком хлоридной кислоты.При этом выделился газ объемом 10,08(н.у.)Массовая доля алюминия в смеси.

Химия

На смесь алюминия и алюминий оксида массой 11,25 грамм подействовали избытком хлоридной кислоты.При этом выделился газ объемом 10,08(н.у.)Массовая доля алюминия в смеси.

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