На смесь алюминия и алюминий оксида массой 11,25 грамм подействовали избытком хлоридной кислоты.При этом выделился газ объемом 10,08(н.у.)Массовая доля алюминия в смеси.

Химия
На смесь алюминия и алюминий оксида массой 11,25 грамм подействовали избытком хлоридной кислоты.При этом выделился газ объемом 10,08(н.у.)Массовая доля алюминия в смеси.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  2Al+6HCl=2AlCl3+3H2 n(H2)=10,08:22,4=0,45моль;n(Al)=0,3моль;m(Al)=0,3*27=8,1г;w(Al)=8,1::11,25=0,72(72%)    
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