Площадь участка занятого пшеницей 1200м 2.С каждых 100 м 2 этого участка собрали по 48кг зерна.Сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка ?
Математика
Площадь участка занятого пшеницей 1200м 2.С каждых 100 м 2 этого участка собрали по 48кг зерна.Сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200:100=12 участков----- по 100 кв.м 48*12=576 кг------- зерна собрали со всего участка.
Гость:
1200:100=12 участков . Тоесть 1200 м в квадрате, составляет 12 участков, по 100 метров в квадрате 48*12=576 кг зерна
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