Площадь участка занятого пшеницей 1200м 2.С каждых 100 м 2 этого участка собрали по 48кг зерна.Сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка ?

Математика

Площадь участка занятого пшеницей 1200м 2.С каждых 100 м 2 этого участка собрали по 48кг зерна.Сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка ?

Автор: Гость