на стороне ac прямоугольного треугольника abc с прямым углом c как на диаметре построена окружность пересекающая ab в k ac=13 ak=5 найти радиус окружности описанной около треугольника bck
Геометрия
на стороне ac прямоугольного треугольника abc с прямым углом c как на диаметре построена окружность пересекающая ab в k ac=13 ak=5 найти радиус окружности описанной около треугольника bck
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АКС прямоугольный, АК перпендикулярно СК (угол АКС опирается на диаметр). Гипотенуза в этом треугольнике 13, катет 5, значит второй катет СК = 12; (5, 12, 13 - Пифагорова тройка). Треугольник ВКС подобен АКС, поэтому его гипотенуза СВ = 13*12/5 = 31,2. Ну, а радиус описанной вокруг ВКС окружности равен половине его гипотенузы, то есть 15,6. Понятно, что ВС катет в АВС, но гипотенуза в ВКС....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В пробирку с соляной кислотой положили кусочек цинка. Что произошло? Каковы признаки этой химической реакции?
Химия
На смесь алюминия и алюминий оксида массой 11,25 грамм подействовали избытком хлоридной кислоты.При этом выделился газ объемом 10,08(н.у.)Массовая ...
Математика
Площадь участка занятого пшеницей 1200м 2.С каждых 100 м 2 этого участка собрали по 48кг зерна.Сколько килограммов зерна собрали со всего этого уча...
Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основании в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника