о чём заставило задуматься стихотворение " низкий дом с голубыми ставнями
Литература
о чём заставило задуматься стихотворение " низкий дом с голубыми ставнями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это стихотворение заставляет задуматься о своей собственной малой родине, о месте,где прошло твое детство. Место, которое навсегда останется в твоей памяти. Вспоминая милый дом, ты вспоминаешь радостные минуты жизни, проведенные здесь, ты помнишь каждый кустик, каждое деревцо. Это стихотворение учит любить свой родной дом.
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