о чём заставило задуматься стихотворение " низкий дом с голубыми ставнями

Гость: Гость:

Это стихотворение заставляет задуматься о своей собственной малой родине, о месте,где прошло твое детство. Место, которое навсегда останется в твоей памяти. Вспоминая милый дом, ты вспоминаешь радостные минуты жизни, проведенные здесь, ты помнишь каждый кустик, каждое деревцо. Это стихотворение учит любить свой родной дом.