Дайте подробное решение.x!+(x-1)!=5760
Алгебра
Дайте подробное решение.x!+(x-1)!=5760
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x!+(x-1)!=5760 (x-1)!(x+1)=5760 5760=576*5*2=2*3*4*5*48=2*3*4*5*6*8=8!/7! (x-1)!(x+1)=(x+1)!/x=8!/7! x=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
на стороне ac прямоугольного треугольника abc с прямым углом c как на диаметре построена окружность пересекающая ab в k ac=13 ak=5 найти радиус окр...
Химия
В пробирку с соляной кислотой положили кусочек цинка. Что произошло? Каковы признаки этой химической реакции?
Химия
На смесь алюминия и алюминий оксида массой 11,25 грамм подействовали избытком хлоридной кислоты.При этом выделился газ объемом 10,08(н.у.)Массовая ...
Математика
Площадь участка занятого пшеницей 1200м 2.С каждых 100 м 2 этого участка собрали по 48кг зерна.Сколько килограммов зерна собрали со всего этого уча...