Назовите причины объединения Руси?

Обществознание
Назовите причины объединения Руси?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1НЕОБХОДИМОСТЬ БОРЬБЫ С МОНГОЛАМИ.2ГРАНИЦЫ КНЯЖЕСТВ МЕШАЛИ РАЗВИТИЮ ХОЗЯЙСТВА3 ОБЪЕДИНЕНИЕ НУЖНО БЫЛО БОЯРАМ.4ЦЕРКОВЬ ХОТЕЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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