Бак имеет форму прямоугольного параллепипеда ,измерения которого 11дм, 15дм,8дм.Водой заполнили 60%его объёма.Сколько литров воды в баке?
Алгебра
Бак имеет форму прямоугольного параллепипеда ,измерения которого 11дм, 15дм,8дм.Водой заполнили 60%его объёма.Сколько литров воды в баке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
короче, сперва находишь объем .того бака по формуле S=2(ab+ac+bc) у меня поучился S=746, далее с помощью пропорции находишь сколько составляет 60% от 746, это 447,6л. Удачи!!!
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