масса слона 5 т. это на 4 т 500 кг больше,чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лашади?(вырази массу в килограммах)
Математика
масса слона 5 т. это на 4 т 500 кг больше,чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лашади?(вырази массу в килограммах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 т.= 5000 кг 1)5000-4500=500(кг)-масса лошади 2)5000:500=10(раз) Ответ: в 10 раз.
Гость:
1 т=1000 кг 5 т=5000 кг 4т 500 кг=4500 кг 5000-4500=500 кг ------- масса лошади 5000:500= в10 раз------ слон тяжелее лашади.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Три пирата: одноглазый, хромоногий и однорукий принесли капитану Кортесу по одной золотой монете, одна из которых оказалась фальшивой. Одноглазый п...
Обществознание