масса слона 5 т. это на 4 т 500 кг больше,чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лашади?(вырази массу в килограммах)

Математика

масса слона 5 т. это на 4 т 500 кг больше,чем масса лошади.во сколько раз слон тяжелее лашади?(вырази массу в килограммах)

Автор: Гость