Какова сила давления воздуха на поверхность стола, длина которого 1,5 м, ширина 80 см, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. ?
Физика
Какова сила давления воздуха на поверхность стола, длина которого 1,5 м, ширина 80 см, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я понимаю, давление будет одинаковое на всей поверхности - 101 325 Па. По формуле давления: P=F/S 101325=F/1.2 F=121590 Н.
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