Какова сила давления воздуха на поверхность стола, длина которого 1,5 м, ширина 80 см, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. ?

Физика

Какова сила давления воздуха на поверхность стола, длина которого 1,5 м, ширина 80 см, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. ?

Автор: Гость