10 пар законченного и незаконченного трывання дзеясловау.

Черчение
10 пар законченного и незаконченного трывання дзеясловау.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тварыць-стварыць; спяваць-заспяваць; майстраваць-змайстраваць; намаляваць-маляваць; писаць-написаць; глядзець-паглядзець; слухаць-паслухаць; исци-падысци; крычать-накрычаць; рашаю-рашыла.                                                 ВОТ ТАК)))
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