как земноводные обнаруживают добычу ? какие требования необходимо соблюдать при кормлений лягушек вне воли и ещё почему предками земноводных считают пресноводных а не морских кистепёрых рыб? помоги прошу срочно надо спасибо
Биология
как земноводные обнаруживают добычу ? какие требования необходимо соблюдать при кормлений лягушек вне воли и ещё почему предками земноводных считают пресноводных а не морских кистепёрых рыб? помоги прошу срочно надо спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земноводные плохо видят,поэтому пользуются специальными сенсорными узлами. Хотя у безхвостых зрение развито лучше. При кормлении лягушек вне воли следует соблюдать рацион и не давать им жирную пищу. Кормят лягушек живыми насекомыми,кусочками рыбы или мяса. Пресноводные кистеперовые жили в мелких водоёмах и речушках,поэтому по мнению ученых могли переползать из водоёма в водоём при помощи своих мускулистых плавников.Так они постепенно вышли на сушу. У морских кистеперовых не было такой возможности.
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