В правильном тетраэдре SABC точки M и N делят ребро SB на три равные части. Найдите угол между плоскостями AMC и ANC
Математика
В правильном тетраэдре SABC точки M и N делят ребро SB на три равные части. Найдите угол между плоскостями AMC и ANC
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испоьзованы: теорема косинусов, теорема Пифагора, свойства правильного треугольника, определени правильного тетраэдра
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