В правильном тетраэдре SABC точки M и N делят ребро SB на три равные части. Найдите угол между плоскостями AMC и ANC

Математика

В правильном тетраэдре SABC точки M и N делят ребро SB на три равные части. Найдите угол между плоскостями AMC и ANC

Автор: Гость