Помогите пожалуйста! Среднее арифметическое двух чисел равно 7,2.Одно число в 1,4 раза меньше другого.Найдите меньшее число.
Математика
Помогите пожалуйста! Среднее арифметическое двух чисел равно 7,2.Одно число в 1,4 раза меньше другого.Найдите меньшее число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
семь целых два умножим на 2 минус одна целая 4 и всё
Гость:
Пусть x - меньшее число, тогда большее число: 1.4x. Так как среднее арифметическое равно 7.2,то: (x+1.4x)/2=7.2 x+1.4x=14.4 2.4x=14.4 x=6 Ответ:6
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