1 л краски хватает для покраски 9 м кв полов. Сколько литров краски нужно, чтобы покрасить полы в спортзале, длина которого 30 м, а ширина 5/6 длины? Помогите решить
Математика
1 л краски хватает для покраски 9 м кв полов. Сколько литров краски нужно, чтобы покрасить полы в спортзале, длина которого 30 м, а ширина 5/6 длины? Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30:6 * 5 25(м.)-ширина; 2)30*25=750(м2)-площадь спортзала; 3)750:9=83(л),3(мл) Ответ:на 750м2 затратили 83 литра3милилитра краски. все решено совершенно верно,проверяла
Гость:
30*5:6=25 м --------ширина спортзала 30*25=750 кв.м---- площадь спортзала 750 :9=83,3 л ------краски нужно, чтобы покрасить полы в спортзале.
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