1 л краски хватает для покраски 9 м кв полов. Сколько литров краски нужно, чтобы покрасить полы в спортзале, длина которого 30 м, а ширина 5/6 длины? Помогите решить

Математика

1 л краски хватает для покраски 9 м кв полов. Сколько литров краски нужно, чтобы покрасить полы в спортзале, длина которого 30 м, а ширина 5/6 длины? Помогите решить

Автор: Гость