Привет:-) Мне нужна реклама для проектной работы по технологии на тему коврик сидушка. У кого есть идеи помогите плииз:-)
История
Привет:-) Мне нужна реклама для проектной работы по технологии на тему коврик сидушка. У кого есть идеи помогите плииз:-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно там человек сидит на стуле а под стулом коврик сказочный волшебный который светиться так сайдет???
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