посчитать молярную массу диоксида кремния(SiO2)
Химия
посчитать молярную массу диоксида кремния(SiO2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(SiO2) = M(Si) + M(O)*2 = 28 г/моль + 32 г/моль = 60 г/моль
Гость:
Молярная масса Si -28 Молярная масса Оксигена -16 Тогда Mr(SiO2)=28+16*2=60
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