составить рассказ "Интересный случай" с обращениями
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составить рассказ "Интересный случай" с обращениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мне приснился сон.в нём меня спросили : дорогой друг...
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