сочинение на тему какое место занимает дружба в вашей жизни. 10 предложений. заранее большое спасибо))))

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сочинение на тему какое место занимает дружба в вашей жизни. 10 предложений. заранее большое спасибо))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дружба по моему мнению, самое светлое что есть в жизни человека. Друг это-человек который всегда тебя поддержит, в любую минуту. Настоящий друг тебя не бросит несмотря на обстоятельства. Друг должен быть честным с тобой,понемать тебя и поддерживать .     Друзья это не только мои однокласники и т.е,но и родные,  ведь они всегда рядом , и помогут в сложную минуту. Но не надо зазноватся ,и  относится  к другу не с уважением,будто он не заслуживает даже твоего внимания. Друзья это и родные и близкие а они всегда на первом месте и по другому быть не может  
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