сочинение на тему какое место занимает дружба в вашей жизни. 10 предложений. заранее большое спасибо))))

Гость: Гость:

дружба по моему мнению, самое светлое что есть в жизни человека. Друг это-человек который всегда тебя поддержит, в любую минуту. Настоящий друг тебя не бросит несмотря на обстоятельства. Друг должен быть честным с тобой,понемать тебя и поддерживать . Друзья это не только мои однокласники и т.е,но и родные, ведь они всегда рядом , и помогут в сложную минуту. Но не надо зазноватся ,и относится к другу не с уважением,будто он не заслуживает даже твоего внимания. Друзья это и родные и близкие а они всегда на первом месте и по другому быть не может