алгебра 8 класс проверь себя Решить уравнение: 1) 3x²=0            2) (x+1)(x-1)=0 3)4x²-1=0          4) 3x²=5x 5) 4x²-4x+1=0    6) x²-4x+5=0 7) 0,3x²+5x=2    8) x²-4x+5=0

Алгебра
алгебра 8 класс проверь себя Решить уравнение: 1) 3x²=0            2) (x+1)(x-1)=0 3)4x²-1=0          4) 3x²=5x 5) 4x²-4x+1=0    6) x²-4x+5=0 7) 0,3x²+5x=2    8) x²-4x+5=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x²=0/3        2)x²+х-1-х=0    4)3x²-5х=0        5)4x²-4х+1=0 x=0                    x²=1              х(3х-5)=0         D=16-4*4*1=0 3)4x²=1            х1=1              х=0  3х-5=0         х1=4+0/4*2=4/8 или 0,5 x1=0,5            х2=-1                       3х=5 х2=-0,5                                           х=5/3    
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