алгебра 8 класс проверь себя Решить уравнение: 1) 3x²=0 2) (x+1)(x-1)=0 3)4x²-1=0 4) 3x²=5x 5) 4x²-4x+1=0 6) x²-4x+5=0 7) 0,3x²+5x=2 8) x²-4x+5=0
Алгебра
алгебра 8 класс проверь себя Решить уравнение: 1) 3x²=0 2) (x+1)(x-1)=0 3)4x²-1=0 4) 3x²=5x 5) 4x²-4x+1=0 6) x²-4x+5=0 7) 0,3x²+5x=2 8) x²-4x+5=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x²=0/3 2)x²+х-1-х=0 4)3x²-5х=0 5)4x²-4х+1=0 x=0 x²=1 х(3х-5)=0 D=16-4*4*1=0 3)4x²=1 х1=1 х=0 3х-5=0 х1=4+0/4*2=4/8 или 0,5 x1=0,5 х2=-1 3х=5 х2=-0,5 х=5/3
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