ребят выручайте помогитетрешить задачу 1. быстрый ловкий проворный 2.большой зеленый круглый 3.сочные, сладкие,ароматные 4.мягкий теплый пушистый найдите пожайлуста ответы  

Русский язык
ребят выручайте помогитетрешить задачу 1. быстрый ловкий проворный 2.большой зеленый круглый 3.сочные, сладкие,ароматные 4.мягкий теплый пушистый найдите пожайлуста ответы  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) суслик 2) арбуз   3) фрукт  4) котёнок
Гость:
1) суслик 2) арбуз  3) фрукт  4) котёнок
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