ребят выручайте помогитетрешить задачу 1. быстрый ловкий проворный 2.большой зеленый круглый 3.сочные, сладкие,ароматные 4.мягкий теплый пушистый найдите пожайлуста ответы
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ребят выручайте помогитетрешить задачу 1. быстрый ловкий проворный 2.большой зеленый круглый 3.сочные, сладкие,ароматные 4.мягкий теплый пушистый найдите пожайлуста ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) суслик 2) арбуз 3) фрукт 4) котёнок
Гость:
1) суслик 2) арбуз 3) фрукт 4) котёнок
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