Как правильно сделать множественное число из слова Father-in-law?
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Как правильно сделать множественное число из слова Father-in-law?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
father-in-law -отчим (неродной отец) fathers-in-law -отчимы
Гость:
Father-in-law - fatherS-in-law.
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