При прокаливании 50 кг чистого карбоната кальция его масса уменьшилась на 4,4 кг. Сколько процентов карбоната кальция разложилось?

Химия
При прокаливании 50 кг чистого карбоната кальция его масса уменьшилась на 4,4 кг. Сколько процентов карбоната кальция разложилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение с помощью "пропорции": 50 кг - 100% 4,4 кг - х%   50х=440 х=8,8 %
Гость:
n(CO2)=4,4:44=0,1;n(CaCO3)=0,1;m(CaCO3)=0,1*100=10;                                           50-100%                                            10-x%                                                        x=20%
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