Составьте уравнения реакций взаимодействия. а) кремния с фтором б)натрия с фтором
Химия
Составьте уравнения реакций взаимодействия. а) кремния с фтором б)натрия с фтором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция кремния и фтора: Si +4F = SiF4 Реакция натрия и фтора: Na + F = NaF
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