Помогите, пожалуйста! Что изображено на щите в Иллиаде Гомера Песнь 18 (изготовление оружия) начало 475 строка и до конца

Литература

Помогите, пожалуйста! Что изображено на щите в Иллиаде Гомера Песнь 18 (изготовление оружия) начало 475 строка и до конца

Автор: Гость