 Помогите, пожалуйста! Что изображено на щите в Иллиаде Гомера Песнь 18 (изготовление оружия) начало 475 строка и до конца

Литература
 Помогите, пожалуйста! Что изображено на щите в Иллиаде Гомера Песнь 18 (изготовление оружия) начало 475 строка и до конца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На щите изображено божество, описание большого щита, похожего на башню.Щит закрывает воина с головы до ног. 
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