выберите какой нибудь текст содержащий 150 слов.Подсчитайте число слов,составленных из шести букв.Найдите относительную частоту появления слов,которые составлены из шести букв.

Алгебра
выберите какой нибудь текст содержащий 150 слов.Подсчитайте число слов,составленных из шести букв.Найдите относительную частоту появления слов,которые составлены из шести букв.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего слов - 150 шестибуквенных слов - 15 Р(А)= 15/150 = 0,1 Ответ: 0,1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Н. Михайлов "Иду по меридиану". О каком месте Земли пишет автор?
Ответить
Алгебра
х в четвертой степени = (х-30) в квадрате
Ответить
Литература
 Помогите, пожалуйста! Что изображено на щите в Иллиаде Гомера Песнь 18 (изготовление оружия) начало 475 строка и до конца
Ответить
Химия
Составьте уравнения реакций взаимодействия. а) кремния с фтором б)натрия с фтором
Ответить
Английский язык
Как правильно сделать множественное число из слова Father-in-law?
Ответить