выберите какой нибудь текст содержащий 150 слов.Подсчитайте число слов,составленных из шести букв.Найдите относительную частоту появления слов,которые составлены из шести букв.
Алгебра
выберите какой нибудь текст содержащий 150 слов.Подсчитайте число слов,составленных из шести букв.Найдите относительную частоту появления слов,которые составлены из шести букв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего слов - 150 шестибуквенных слов - 15 Р(А)= 15/150 = 0,1 Ответ: 0,1.
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