Какова электрическая мощность атомной электростанции, расходующей в сутки 220 г изотопа урана 235U92 и имеющей КПД 25% ?

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Может изотопа урана 23592U? Тогда: Энергия, которая освобождается в реакторе при сжигании 220 г изотопа при выходе энергии в 25%, равна: Е=8,2*10^10 Дж/ч*200г*0,25=4,51*10^12Дж Р=E/t=4,51*10^12Дж/24*3600с=5,2*10^7Вт=52МВт