помогите пожалуйста сочинить четверостишие на тему победа....два уже есть 1 и последний......начинка нужна...желательно чтобы было немного связано с весной....вот два четверостишия другие Победа.Как трудно нам она досталась, ...

Литература

помогите пожалуйста сочинить четверостишие на тему победа....два уже есть 1 и последний......начинка нужна...желательно чтобы было немного связано с весной....вот два четверостишия другие Победа.Как трудно нам она досталась, И много жизней унесла. Как часто нам во сне являлась, И вот весной она пришла. ..... Ведь той весной ушли, казалось беды, И никогда не будет больше ран. Мы поздравляем с Днем победы, Вас, дорогой и славный ветеран. там где многоточие надо досочинять))))

Автор: Гость