помогите пожалуйста сочинить четверостишие на тему победа....два уже есть 1 и последний......начинка нужна...желательно чтобы было немного связано с весной....вот два четверостишия другие Победа.Как трудно нам она досталась, ...
Литература
помогите пожалуйста сочинить четверостишие на тему победа....два уже есть 1 и последний......начинка нужна...желательно чтобы было немного связано с весной....вот два четверостишия другие Победа.Как трудно нам она досталась, И много жизней унесла. Как часто нам во сне являлась, И вот весной она пришла. ..... Ведь той весной ушли, казалось беды, И никогда не будет больше ран. Мы поздравляем с Днем победы, Вас, дорогой и славный ветеран. там где многоточие надо досочинять))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победа-вот оно счастье Весна пришла всё засияло Беды, вьюги и снега Ушли отсюда навсегда.
Гость:
Сегодня день победы Я деда обниму Послушаю беседы Про страшную войну.
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