... Тук-тук-тук !В глухом лесу на сосне чёрный дятел плотничает. Лапками ...,хвостиком ...,носом ...,-мурашей да козявок из-за коры ... . 1.дополни предложения подходящими по смыслу словами: выпугивает,упирается,постукивает,цеп...

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... Тук-тук-тук !В глухом лесу на сосне чёрный дятел плотничает. Лапками ...,хвостиком ...,носом ...,-мурашей да козявок из-за коры ... . 1.дополни предложения подходящими по смыслу словами: выпугивает,упирается,постукивает,цепляется.

Автор: Гость