... Тук-тук-тук !В глухом лесу на сосне чёрный дятел плотничает. Лапками ...,хвостиком ...,носом ...,-мурашей да козявок из-за коры ... . 1.дополни предложения подходящими по смыслу словами: выпугивает,упирается,постукивает,цеп...
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... Тук-тук-тук !В глухом лесу на сосне чёрный дятел плотничает. Лапками ...,хвостиком ...,носом ...,-мурашей да козявок из-за коры ... . 1.дополни предложения подходящими по смыслу словами: выпугивает,упирается,постукивает,цепляется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В глухом лесу на сосне черный дятел плотнияает. Лапками цепляется, хвостиком упирается, носом постукивает- мурашей да козявок из-за коры выпугивает.
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