Почему прямохождение является важнейшим эволюционным преобразованием? Под влиянием каких факторов возникло прямохождение?

Биология
Почему прямохождение является важнейшим эволюционным преобразованием? Под влиянием каких факторов возникло прямохождение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямохождение-важнейший признак человека. Антропогенеза и биологических факторов.прямохождение привело к высвобождению руки.
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