[latex]Указать последнюю цифру числа 4003*4004*4005*4006*4007*4008^2*4009^2 Ответ обосновать. [/latex]
Математика
[latex]Указать последнюю цифру числа 4003*4004*4005*4006*4007*4008^2*4009^2 Ответ обосновать. [/latex]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0, произведение 4005*4006 дает последнюю цифру 0.
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