При восстановлении 12,3г нитробензола было получено 8,5 г анилина. Рассчитайте массовую долю выхода анилина.

Химия

При восстановлении 12,3г нитробензола было получено 8,5 г анилина. Рассчитайте массовую долю выхода анилина.

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