При восстановлении 12,3г нитробензола было получено 8,5 г анилина. Рассчитайте массовую долю выхода анилина.
Химия
При восстановлении 12,3г нитробензола было получено 8,5 г анилина. Рассчитайте массовую долю выхода анилина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С6Н5NO2+3H2=C6H5NH2+ 2H2O М(С6Н5NO2)=123г/моль М(C6H5NH2)=93г/моль пропорция: 12,3/123=Х/93 Х=9,3г-должно получиться анилина при 100% выходе (8,5:9,3)*100%=91,4%-выход
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