В молекулах органических соединений атомы соединены....связями: ковалентными молекулярными ионными металическими
Химия
В молекулах органических соединений атомы соединены....связями: ковалентными молекулярными ионными металическими
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Гость:
в органических соединения молекулы связаны ковалентными свзями
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