Смесь газов CO2 ,NO2 , NH3 и Cl2 пропустили через концентрированный раствор NaOH. Укажите название газа ,обнаруженного на выходе
Химия
Смесь газов CO2 ,NO2 , NH3 и Cl2 пропустили через концентрированный раствор NaOH. Укажите название газа ,обнаруженного на выходе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этих реакциях газ не образуется. Образуется соль и вода
Гость:
я думаю так: Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO2 3NaClO2+4NH3=2N2+3NaCl+6H2O
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