Мне тут задли вопросы про рассказ В.Г.Короленко- Сон Макара. 1. Как вы думаете почему все события связанные с Макаром показаны через сон? 2. Проведите суд над Макаром и вынесите ему справедливый на ваш взгляд приговор на грешно...
Литература
Мне тут задли вопросы про рассказ В.Г.Короленко- Сон Макара. 1. Как вы думаете почему все события связанные с Макаром показаны через сон? 2. Проведите суд над Макаром и вынесите ему справедливый на ваш взгляд приговор на грешной земле. 3. Можно ли считать рассказ в какой-то степени актуальным и для вашего времени? 4. Приведите примеры меткого афористично и богатого языка писателя в рассказе Сон Макара. 5. Какие произведения Короленко вы еще читали ?В чем их сходства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. События показаны через сон, для того, чтобы читатель мог предположить, что Макар не замерз в тайге, а видит сон, отлеживаясь после попойки. 2. Я считаю, что Макару необходимо было бы дать "испытательный срок" некоторое время, желательно, вместе с комфортными условиями жизни. 3. Думаю, да. Так как аллегорическая подоплека данного рассказа Короленко позволяет давать различные интерпретации - как революционного характера, так и сугубо христианские. 4. «Телят не гонял», «в далекой якутской тайге», «поганых якутов», «молодые божьи работники». 5. "Слепой музыкант", "В дурном обществе" Да, действительно в рассказах Короленко присутствуют сходства. Главным образом в проблеме назначения человека на этой Земле.
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