В коллекции филалетиста 1200 марок. Старинные марки составляют 5% , марки посвященные юбилейным датам- 18% , а иностранные марки- 6 % от общего числа марок. Сколько в коллекции марок каждого из этих видов?

Математика

В коллекции филалетиста 1200 марок. Старинные марки составляют 5% , марки посвященные юбилейным датам- 18% , а иностранные марки- 6 % от общего числа марок. Сколько в коллекции марок каждого из этих видов?

Автор: Гость