В коллекции филалетиста 1200 марок. Старинные марки составляют 5% , марки посвященные юбилейным датам- 18% , а иностранные марки- 6 % от общего числа марок. Сколько в коллекции марок каждого из этих видов?
Математика
В коллекции филалетиста 1200 марок. Старинные марки составляют 5% , марки посвященные юбилейным датам- 18% , а иностранные марки- 6 % от общего числа марок. Сколько в коллекции марок каждого из этих видов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200*0,05=60 1200*0,18=216 1200*0,06=72
Гость:
1)1200:100*5=60-старинные марки. 2)1200:100*18=216-юбилейным 3)1200*0,06=72
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