Бизнесмен вложил некоторую сумму денег (менее 500 у.е.) в акции предприятия,стоимость которых с каждым годом увеличивалась на одно и то же количество процентов.Известно,что через 2 года стоимость акций увеличилась на 400 у.е.,а...
Математика
Бизнесмен вложил некоторую сумму денег (менее 500 у.е.) в акции предприятия,стоимость которых с каждым годом увеличивалась на одно и то же количество процентов.Известно,что через 2 года стоимость акций увеличилась на 400 у.е.,а по истечении 4 лет составила 1620 у.е.Найдите первоначальную стоимость акций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 320 пусть х - стоимость акций 100*у - проценты, на которые растут акции х(у+1)-стоимотсь акций через год x(1+y)^{2} стоимость акций через 2 года x(1+y)^{3} через 3 года x(1+y)^{4} через 4 года уравнения: x(1+y)^{2} - х = 400 x(1+y)^{4} = 1620 Первое уравнение: х((1+у)^{2}-1)=400 1/х=((1+у)^{2}-1)/400 Второе уравнение: 1/х=((1+y)^{4})/1620 ((1+у)^{2}-1)/400=((1+y)^{4})/1620 Z=(1+у)^{2} 20Z^{2}-81z+81=0 z=9/4 z=9/10 (1+у)^{2}=9/4 (1+у)^{2}=9/10 отсюда ищем Х 9/10 не подходит. отсюда ((1+у)^{2}-1)/400=1/х х=320
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