Бизнесмен вложил некоторую сумму денег (менее 500 у.е.) в акции предприятия,стоимость которых с каждым годом увеличивалась на одно и то же количество процентов.Известно,что через 2 года стоимость акций увеличилась на 400 у.е.,а...

Математика

Бизнесмен вложил некоторую сумму денег (менее 500 у.е.) в акции предприятия,стоимость которых с каждым годом увеличивалась на одно и то же количество процентов.Известно,что через 2 года стоимость акций увеличилась на 400 у.е.,а по истечении 4 лет составила 1620 у.е.Найдите первоначальную стоимость акций.

Автор: Гость