Как решать уравнения вида: x^3-6x^2-25x+150=0?

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сначала отыскать корень среди делителей числа 150, это мб -1,1,2,-2, 3,-3, 5, -5, 6, -6, 10, -10, 15, -15, 25, -25, 30, -30, 50, -50, 75, -75 (сразу угадался) корень 5 (\\возможно практика) дальше делишь многочлен в левой части на х-5, можно метод группирования отделять множители х-5, или применить деление столбиком многочлена на многочлен (аналог деления в столбик обычных чисел) x^3-6x^2-25x+150=0 x^3-5x^2-x^2+5x-30x+150=0 x^2(x-5)-x(x-5)-30(x-5)=0 (x^2-x-30)(x-5)=0 x-5=0 или x^2-x-30=0 x1=5 решаем второе (квадратное) уравнение (либо шаблонно через дискриминант, либо разложением на множители - используя знания теорема Выиета - способ группирования) x^2-x-30=0 раскладывая на мнлжители (x-6)(x+5)=0 откуда x2=-5 или х3=6 овтет: -5;5;6