Как решать уравнения вида: x^3-6x^2-25x+150=0?
Алгебра
Как решать уравнения вида: x^3-6x^2-25x+150=0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала отыскать корень среди делителей числа 150, это мб -1,1,2,-2, 3,-3, 5, -5, 6, -6, 10, -10, 15, -15, 25, -25, 30, -30, 50, -50, 75, -75 (сразу угадался) корень 5 (\\возможно практика) дальше делишь многочлен в левой части на х-5, можно метод группирования отделять множители х-5, или применить деление столбиком многочлена на многочлен (аналог деления в столбик обычных чисел) x^3-6x^2-25x+150=0 x^3-5x^2-x^2+5x-30x+150=0 x^2(x-5)-x(x-5)-30(x-5)=0 (x^2-x-30)(x-5)=0 x-5=0 или x^2-x-30=0 x1=5 решаем второе (квадратное) уравнение (либо шаблонно через дискриминант, либо разложением на множители - используя знания теорема Выиета - способ группирования) x^2-x-30=0 раскладывая на мнлжители (x-6)(x+5)=0 откуда x2=-5 или х3=6 овтет: -5;5;6
Гость:
не придумывайте себе трудностей x(x^2-25)-6(x^2-25)=0 (x^2-25)(x-6)=0 x=6 x++-5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На двух одинаковых металлических шариках находятся заряды [latex]q_{1}[/latex] и [latex]q_{2}[/latex] . Шарики привели в соприкосновение и развели....
Математика
В коллекции филалетиста 1200 марок. Старинные марки составляют 5% , марки посвященные юбилейным датам- 18% , а иностранные марки- 6 % от общего чис...
Математика
Бизнесмен вложил некоторую сумму денег (менее 500 у.е.) в акции предприятия,стоимость которых с каждым годом увеличивалась на одно и то же количест...
Математика
Составить 3 задачи на процента (темы:Что бы найти процент от числа,чтобы найти число по его проценту,и третье тоже на одну из этих тем) в задачак ...