Какой объем углекислого газа выделится при сгорании 150 г этилового спирта?
Химия
Какой объем углекислого газа выделится при сгорании 150 г этилового спирта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2Н5ОН+2О2=2СО2+3Н2О 150/46=Х/44,8 Х=146,1л
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