В чем причина низких зимних температур на севере Приамурья
Українська література
В чем причина низких зимних температур на севере Приамурья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во-первых охлаждающий эффект создает циркулирующее в этой области холодное курило-камчатское течение во-вторых зимой над Азией в районе Тибета и Гималаев образуется область высокого атмосферного давления, которая гонит холодный воздух на Дальний восток и приамурье
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