В чем причина низких зимних температур на севере Приамурья

Українська література
В чем причина низких зимних температур на севере Приамурья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во-первых охлаждающий эффект создает циркулирующее в этой области холодное курило-камчатское течение во-вторых зимой над Азией в районе Тибета и Гималаев образуется область высокого атмосферного давления, которая гонит холодный воздух на Дальний восток и приамурье
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой объем углекислого газа выделится при сгорании 150 г этилового спирта?
Ответить
Геометрия
угол C трапеции ABCD на 30 меньше угла D.найдите угол D,решите пожалуйста.
Ответить
Геометрия
расстояния от центра вписанной в прямоугольную трапецию окружности до концов большей боковой стороны равны 6 см и 8 см. найдите площадь трапеции
Ответить
Английский язык
Составьте вопросы на следующие ответы;1.Yes,it can.2.No,I don"t.3.No,she can't.4.Yes,he has.5.No,it isn't.6.Yes,we must.
Ответить
Алгебра
Как решать уравнения вида: x^3-6x^2-25x+150=0?
Ответить