Товарищество „Пряник“ изготавливает каждый день 60 кг печенья. В конце каждого рабочегодня продукцию, изготовленную за день, упаковывают в одинаковые ящики, используя при этом толькобольшие или только маленькие ящики, причём вс...
Математика
Товарищество „Пряник“ изготавливает каждый день 60 кг печенья. В конце каждого рабочегодня продукцию, изготовленную за день, упаковывают в одинаковые ящики, используя при этом толькобольшие или только маленькие ящики, причём все ящики заполняются полностью. Известно, что дляупаковки дневной продукции маленьких ящиков требуется на 4 больше, так как каждый маленький ящиквмещает на 500 г печенья меньше, чем большой ящик. Сколько килограммов печенья вмещает большойящик и сколько больших ящиков требуется для упаковки продукции, изготовленной за один день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПО 4.5 13 ЯЩИКОВ БОЛЬШИХ ПО 4.0 15ЯЩИКОВ МАЛЕНЬКИХ
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