Скажите пожалуйста с какими типами числовых величин работает Паскаль?
Экономика
Скажите пожалуйста с какими типами числовых величин работает Паскаль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
integer,byte,real,long, short и еще какие-то но вряд ли будешь их использовать
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