a(b+c)^2+bc+a)^2+c(a+b)^2-4abc=(a+b)(b+c)(c+a)
Алгебра
a(b+c)^2+bc+a)^2+c(a+b)^2-4abc=(a+b)(b+c)(c+a)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a = 1; b = 2 (a, b) = (b, a) 2(a)-bс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)У короля было 10 министров.Однажды он получил шифровку от своего шпиона с известием"Ваше величество!Мне удалось установить.что: 1.Среди ваших мин...
Химия
при сгорании 1 г одноатомного спирта выделяется CO2 объемом 1.12 л. Установите молекулярную формулу этого спирта.
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЗАВТРА НУЖНО морская вода имеет 8% соли, сколько кг пресной воды нужно добавить к 30 кг солёной чтобы содержание морской воды было 5%?