при сгорании 1 г одноатомного спирта выделяется CO2 объемом 1.12 л. Установите молекулярную формулу этого спирта.

Химия

при сгорании 1 г одноатомного спирта выделяется CO2 объемом 1.12 л. Установите молекулярную формулу этого спирта.

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