при сгорании 1 г одноатомного спирта выделяется CO2 объемом 1.12 л. Установите молекулярную формулу этого спирта.
Химия
при сгорании 1 г одноатомного спирта выделяется CO2 объемом 1.12 л. Установите молекулярную формулу этого спирта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CnH2n+2O +3nO2=2nCO2+ 2(n+1)H2O n(CO2)=1,12:22,4=0,05;n(спирта)=(0,05:n);M(спирта)=1:(0,05:n); 14n+18=1:(0,05:n) найди "n" и установи формулу!
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