1)У короля было 10 министров.Однажды он получил шифровку от своего шпиона с известием"Ваше величество!Мне удалось установить.что: 1.Среди ваших министров не менее одного честного. 2.Среди любой пары наугад выбранных министров н...

Математика
1)У короля было 10 министров.Однажды он получил шифровку от своего шпиона с известием"Ваше величество!Мне удалось установить.что: 1.Среди ваших министров не менее одного честного. 2.Среди любой пары наугад выбранных министров не более одного честного. Сколько честных министров у короля?   2)В киоске продаютя 5 видов конвертов,7 видов марок и 8 видов открыток.Костя хочет отправить бабушке письмо или открытку,причем для письма нужен конверт и марка,а для открутки марка и конверт не нужны.Сколькими способами Костя может выбрать послание для бабушки в этом киоске?
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Гость:
1.один честный министр 2. 13 способов
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