Упростить выражение(8х²-8x+5)-(6х²-2)

Алгебра
Упростить выражение(8х²-8x+5)-(6х²-2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:2x^2-8x+7. P.s.если перед скобкой стоит минус, знаки в скобках меняем на противоположные.  
Гость:
(8х²-8x+5)-(6х²-2)= 2x^2-8x+7=(x-2-sqrt(2)/2)*(x-2+sqrt(2)/2)  
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