чем рельеф приморья отличается от рельефа Камчатки

Українська література
чем рельеф приморья отличается от рельефа Камчатки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
горами отличается))горы вулканы...горная поверхность короч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
найти площадь треугольника, образованного осями координат и касательной к графику функции y=x/(2x-1) в точке x=-1
Ответить
Алгебра
Упростить выражение (8х²-8x+5)-(6х²-2)
Ответить
Геометрия
В прямоугольной трапеции меньшее основание равно 6, а меньшая боковая сторона 2квадратных корня из 3. Найти площадь трапеции, если один из её углов...
Ответить
Химия
Укажите окислительно- восстановительные реакций а)2Ag2O=4Ag+O2 б)Cu(OH)2=CuO+H2O в)CuCl2+Fe=FeCl2+Cu в окислительно-восстановительные реакциях укаж...
Ответить
Английский язык
всавте пожалуйста нужные слова:TILL,FOR,OF,TO,IN,FROM   1.hi lives........pushkin street. 2.they stayed.........st.petersburg..........five days. 3...
Ответить