найти площадь треугольника, образованного осями координат и касательной к графику функции y=x/(2x-1) в точке x=-1
Алгебра
найти площадь треугольника, образованного осями координат и касательной к графику функции y=x/(2x-1) в точке x=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y(x0)= -1/(-2-1)= 1/3. 2)y`(x)= ((x)`(2x-1)- x(2x-1)`)/ (2x-1)^2= (2x-1-2x)/ (2x-1)^2= -1/(2x-1)^2. y`(x0)= -1/ (-2-1)^2= -1/9. 3) yкас.=1/3-1/9(x+1)=1/3-1/9x-1/9= -1/9x+2/9. если х=0, то y=2/9=>a=2/9. усли у=0, то -1/9x+2/9=0 -1/9x=-2/9 x=2=>b=2 4) S= 1/2*a*b= 1/2*2/9*2=2/9.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В прямоугольной трапеции меньшее основание равно 6, а меньшая боковая сторона 2квадратных корня из 3. Найти площадь трапеции, если один из её углов...
Химия
Укажите окислительно- восстановительные реакций а)2Ag2O=4Ag+O2 б)Cu(OH)2=CuO+H2O в)CuCl2+Fe=FeCl2+Cu в окислительно-восстановительные реакциях укаж...
Английский язык
всавте пожалуйста нужные слова:TILL,FOR,OF,TO,IN,FROM 1.hi lives........pushkin street. 2.they stayed.........st.petersburg..........five days. 3...