найти площадь треугольника, образованного осями координат и касательной к графику функции y=x/(2x-1) в точке x=-1

Алгебра
найти площадь треугольника, образованного осями координат и касательной к графику функции y=x/(2x-1) в точке x=-1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y(x0)= -1/(-2-1)= 1/3. 2)y`(x)= ((x)`(2x-1)- x(2x-1)`)/ (2x-1)^2= (2x-1-2x)/ (2x-1)^2= -1/(2x-1)^2.    y`(x0)= -1/ (-2-1)^2= -1/9. 3) yкас.=1/3-1/9(x+1)=1/3-1/9x-1/9= -1/9x+2/9.   если х=0, то y=2/9=>a=2/9.   усли у=0, то  -1/9x+2/9=0                        -1/9x=-2/9                          x=2=>b=2 4) S= 1/2*a*b= 1/2*2/9*2=2/9. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростить выражение (8х²-8x+5)-(6х²-2)
Ответить
Геометрия
В прямоугольной трапеции меньшее основание равно 6, а меньшая боковая сторона 2квадратных корня из 3. Найти площадь трапеции, если один из её углов...
Ответить
Химия
Укажите окислительно- восстановительные реакций а)2Ag2O=4Ag+O2 б)Cu(OH)2=CuO+H2O в)CuCl2+Fe=FeCl2+Cu в окислительно-восстановительные реакциях укаж...
Ответить
Английский язык
всавте пожалуйста нужные слова:TILL,FOR,OF,TO,IN,FROM   1.hi lives........pushkin street. 2.they stayed.........st.petersburg..........five days. 3...
Ответить
Алгебра
a(b+c)^2+bc+a)^2+c(a+b)^2-4abc=(a+b)(b+c)(c+a)
Ответить